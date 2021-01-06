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В Минздраве оценили состояние коечного фонда для лечения больных COVID-19

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Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил состояние коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Его слова передает ТАСС.

По словам Мурашко, в настоящий момент свободный коечный фонд составляет 24 процента. Комментируя текущую ситуацию, глава Минздрава призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры — носить маски, придерживаться рекомендованной социальной дистанции, стараться не посещать людные места и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.

Ранее глава ведомства отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизировалась во время новогодних праздников. Тем не менее, по его словам, обстановка все еще остается напряженной, ежедневно коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностируют примерно у 24 тысяч россиян. При этом в стационарах находятся только 211,6 тысячи граждан, 82 процента пациентов лечатся амбулаторно.

За последние сутки в России зафиксировано 24 217 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего в Москве и Санкт-Петербурге. Скончались 445 пациентов. Еще 23 055 человек были выписаны из больниц.

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