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Путин призвал не успокаиваться из-за статистики по коронавирусу

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В России наблюдается некоторое снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, но успокаиваться нельзя, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в среду, 13 января.

«В мире не удается победить коронавирус», — отметил он.

Президент отметил, что в РФ с тревогой наблюдают за ситуацией с заболеваемостью в Великобритании.

В России за последние сутки выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заражений выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Накануне коронавирус был выявлен у 22 934 человек.

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