Собянин сообщил о возможной отмене части ограничений в Москве

Часть ограничений в Москве может быть снята через неделю, если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

«Если стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — говорится в публикации.

Градоначальник отметил, что все существующие сейчас в городе запреты будут действовать до четверга, 21 января. Срок в неделю был выбран потому, что за это время можно будет проследить тенденцию в эпидемии и принять решения на более долгий срок.

Собянин призвал москвичей соблюдать меры безопасности и активнее вакцинироваться.

Ранее мэр отменил дистанционное обучение для всех столичных школьников с первого по 11 класс. Транспортные карты учеников будут разблокированы. Уроки в обычном режиме возобновятся в понедельник, 18 января.