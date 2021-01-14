Россия
 
Последние новости
Собянин отменил удаленку для московских школьников
Необычный способ поедания пиццы вызвал негодование в сети
Сын сыграл с матерью в рождественскую игру и стал долларовым миллионером
Полицейская погоня со стрельбой за россиянином попала на видео
Лидер армянской оппозиции объяснил поражение в Карабахе
После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
В Турции рассказали об ослепленном амбициями Трампе
Назван самый необычный памятник в России
Во Вселенной обнаружили таинственный тусклый свет
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин сообщил о возможной отмене части ограничений в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Часть ограничений в Москве может быть снята через неделю, если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

«Если стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — говорится в публикации.

Градоначальник отметил, что все существующие сейчас в городе запреты будут действовать до четверга, 21 января. Срок в неделю был выбран потому, что за это время можно будет проследить тенденцию в эпидемии и принять решения на более долгий срок.

Собянин призвал москвичей соблюдать меры безопасности и активнее вакцинироваться.

Ранее мэр отменил дистанционное обучение для всех столичных школьников с первого по 11 класс. Транспортные карты учеников будут разблокированы. Уроки в обычном режиме возобновятся в понедельник, 18 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин отменил удаленку для московских школьников
Собянин объявил о вакцинации новых групп населения от коронавируса
Собянин заявил о выстоявшей в период пандемии Москве