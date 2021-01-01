Собянин заявил о выстоявшей в период пандемии Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город выстоял в период пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1», доступном на его странице во «ВКонтакте».

По его словам, такие мегаполисы, как российская столица, в первую очередь подвержены рискам эпидемии. «Москва была не исключением, а наоборот, наверное, направлением главного удара пандемии: самый большой город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей», — пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что столице удалось выстоять в этот период и обеспечить достойную медицинскую помощь всем москвичам, «Это дорогого стоит», — отметил градоначальник, добавив, что для этой цели в городе были сконцентрированы огромные силы и ресурсы.

Ранее Собянин пообещал, что москвичам, которые сделали прививку от коронавируса, восстановят бесплатный льготный проезд. Карты будут автоматически разблокированы у москвичей старшего возраста, студентов старше 18 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они смогут воспользоваться ими через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Мэр объяснил, что прививка снижает риск заболеть и стать источником заражения, поэтому люди, сделавшие ее, должны получить возможность вернуться к обычной жизни.

В России за последние сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Московской области (1568). Всего с начала пандемии в стране инфекцию зарегистрировали у 3 186 336 жителей. За весь период излечились 2 580 138 человек, еще 57 555 пациентов скончались.