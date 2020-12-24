Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он объявил в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник напомнил, что принять такое решение рекомендовал президент Владимир Путин.

Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех [работников], которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем Сергей Собянин

Также 31 декабря сделал нерабочим губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Путин поддержал идею выходного

По мнению главы государства, в этот день складывается своеобразная работа, поэтому лучше 31 декабря официально сделать нерабочим.

Кроме того, президент отметил, что у россиян и так много праздников в Новый год — «одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас».

Большинство регионов уже объявили 31 декабря выходным

Первым такое решение принял врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Следом эту идею поддержали и в других регионах, в том числе — в Санкт-Петербурге.

После рекомендации президента соответствующее решение приняли власти Свердловской, Ростовской и Астраханской областей, Дагестана, Удмуртии, Башкирии, Алтайского края и ряда других регионов.

Каждый второй россиянин поддерживает идею выходного в последний день года

48 процентов жителей страны хотели бы отдыхать в этот день, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Свое желание они объяснили нехваткой времени. Четверть респондентов заявила, что в этот день «никто толком не работает» из-за сокращения графика или корпоративов.

48 процентов россиян хотят отдыхать в последний день года

Обратного мнения придерживаются 14 процентов опрошенных. Еще 36 процентов относятся к идее выходного безразлично.

Работодатели сами могут отпускать сотрудников по домам

Если работодатель выступает с такой инициативой, то ему необходимо вместе с этим разобраться с вопросом об оплате данного дня, заявил руководитель Роструда Иван Шкловец. По его словам, сделать это можно с помощью издания локального нормативного акта.

При этом Шкловец подчеркнул, что предоставить сотруднику дополнительный день отдыха без сохранения зарплаты можно только в том случае, если он сам этого захочет.

Госдума отказалась сделать 31 декабря постоянным выходным

С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. Законопроект был отклонен Госдумой на пленарном заседании 26 ноября.

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Законопроект внесли в ноябре 2019 года. Авторы инициативы предлагали осуществлять перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря был нерабочим. При этом общее количество выходных дней они хотели оставить таким же.

В 2021 году последний день года точно будет нерабочим

Дело в том, что эта дата выпадает на пятницу. Суббота 20 февраля будет рабочей, чтобы после длинной недели у россиян было три выходных дня — с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

Всего в 2021 году в России будет семь длинных выходных. Зимой — с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной — три праздничных дня в марте (6-8-го числа) и шесть в мае (1-3-го и 8-10-го числа). Еще три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября.