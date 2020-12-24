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В Подмосковье объявили 31 декабря выходным днем

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Фото: Министерство культуры Московской области

Власти Подмосковья объявили 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области.

Распоряжение с рекомендацией для работодателей сделать 31 декабря выходным с сохранением заработной платы подписал Андрей Воробьев.

Ранее решение о выходном дне 31 декабря приняли в Свердловской области, а также в Дагестане, Удмуртии, Башкирии и Алтайском крае. Сообщалось о 58 регионах страны, в которых разрешили не работать в последний день года.

23 декабря президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» объявить 31 декабря нерабочим днем. После его заявления еще 11 регионов сделали в этот день выходной: Калужская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Псковская, Самарская, Смоленская и Тверская области, Красноярский и Хабаровский края, а также Чукотка.

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