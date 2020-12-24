Названа доля работающих 1 января россиян

В первый день 2021 года будут работать 15 процентов россиян, это меньше, чем в прошлом году, когда трудился почти каждый пятый (19 процентов). Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Авито. Работа», копия которого есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». За год выросла доля тех, кто готов работать в праздничный день за дополнительную плату до пяти тысяч рублей. Онлайн-опрос проводился в конце декабря 2020-го в нем приняли участие 10 тысяч респондентов из всех регионов страны.

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Официальным рабочим днем 1 января назвали 9 процентов опрошенных, еще 6 процентов планируют выйти на работу по собственному желанию. Чаще всего выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Что касается Москвы, то обычным рабочим днем 1 января будет для 11 процентов горожан, еще 8 процентов выйдут на работу в праздник добровольно.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение сделать выходным днем 31 декабря. Он рекомендовал региональным властям самостоятельно установить нерабочий день. По состоянию на 24 декабря больше половины регионов страны приняли такое решение.

С 28-го по 30-е число граждане будут трудиться в обычном режиме. 31 декабря в регионах, где день остается рабочим, график сократится на час, поскольку этот день предшествует нерабочему праздничному дню. Далее с 1 по 10 января россиян ждет отдых.