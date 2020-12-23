В Госдуме раскрыли варианты объявления 31 декабря выходным

Объявить 31 декабря выходным днем в нынешнем году могут либо власти региона, либо федеральное правительство. Такие варианты раскрыл депутат Госдумы Андрей Исаев. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, нижняя палата парламента не сможет законодательно на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным. «В этом году мы уже физически не успеем принять никаких законодательных изменений, завтра последнее пленарное заседание, а Трудовой кодекс — это предмет совместного ведения», — объяснил Исаев.

Депутат отметил, что самый простой вариант объявить последний день выходным — принять решение на уровне субъектов. Также выходной способно объявить правительство России. «Правительство может принять соответствующее решение в рамках баланса рабочего времени само без принятия законопроекта», — сказал он.

Парламентарий заявил, что к обсуждению данного вопроса можно будет вернуться после Нового года. «На следующий год, я думаю, что все уже в более спокойном режиме обсудят механизм, тогда можно будет вернуться к этому вопросу», — заключил Исаев.

Ранее лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Глава государства поддержал эту идею.

26 ноября Госдума отклонила предложенный ЛДПР законопроект о постоянном выходном 31 декабря. Инициативу внесли в парламент в ноябре 2019 года. Согласно документу, перенос выходных дней следовало осуществлять таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным. При этом общее количество нерабочих дней предполагалось оставить тем же.

В 2021 году 31 декабря будет выходным: эта дата выпадает на пятницу. При этом суббота 20 февраля будет рабочей, чтобы после длинной недели у россиян было три выходных дня — с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.