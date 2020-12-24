Больше половины регионов России сделали 31 декабря выходным днем — соответствующее решение 24 декабря приняли власти Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом число регионов, где 31 декабря объявлен выходным, увеличивается до 52.

Указ губернатора Ростовской области Василия Голубева касается государственных служащих. Глава региона рекомендовал принять аналогичное решение руководителям других госорганов, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям. В документе говорится, что выходной 31 декабря предстоит отработать в субботу, 26 декабря.

Глава Новосибирской области Андрей Травников также принял решение сделать выходным 31 декабря — он пообещал подписать соответствующий документ не позднее 24 декабря.

К 23 декабря выходным днем 31 декабря объявили на Камчатке и Алтае, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Татарстане, Бурятии, Карелии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Туве, Еврейской, Ненецкой и Ямало-Ненецкой автономных областях, Ставропольском и Забайкальском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях. Рабочий день в них перенесли на 26 декабря.

23 декабря президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» объявить 31 декабря нерабочим днем. После его заявления еще 11 регионов сделали в этот день выходной: Калужская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Псковская, Самарская, Смоленская и Тверская области, Красноярский и Хабаровский края, а также Чукотка.

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