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Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе перед Новым годом

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Фото: Флоранс Галле / РИА Новости

Следующая рабочая неделя перед Новым годом будет сокращенной, сообщает РИА Новости.

С 28-го по 30-е число граждане будут трудиться в обычном режиме. 31 декабря рабочий график сократится на час, поскольку этот день предшествует нерабочему праздничному дню. Далее с 1 по 10 января россиян ждет отдых.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря в этом году выходным днем, но отметил, что по закону принять такое решение в столь короткие сроки нельзя. Он рекомендовал региональным властям самостоятельно установить нерабочий день. На данный момент более чем в 40 субъектах уже принято соответствующее решение. Также в Роструде напомнили, что работодатели могут сами делать определенные дни нерабочими в организации.

Последний день 2021 года официально будет выходным во всей стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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