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Привившимся от коронавируса москвичам восстановят бесплатный проезд

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москвичам, которые сделали прививку от коронавируса, восстановят бесплатный льготный проезд. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Карты будут автоматически разблокированы у москвичей старшего возраста, студентов старше 18 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они смогут воспользоваться ими через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

По словам Собянина, прививка снижает риск заболеть и стать источником заражения, поэтому люди, сделавшие ее, должны получить возможность вернуться к обычной жизни.

Ранее в Москве расширили список категорий граждан, которые могут записаться на первоочередную вакцинацию. С 30 декабря такая возможность появится у работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Несовершеннолетние пока не могут сделать прививку, потому что Минздрав не одобрил использование вакцины для них.

Прививочная кампания против коронавируса в столице началась 5 декабря. В первую очередь вакцинацию проходят граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. Она также доступна для работников многофункциональных центров, СМИ, сфер транспорта, энергетики, промышленности, культуры, торговли и услуг. 27 декабря Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию для жителей города старше 60 лет.

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