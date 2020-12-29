Россия
 
Последние новости
В Москве расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19
В АПЛ выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом
Онлайн-магазины попросили разрешить им продавать алкоголь в интернете
Фанаты не узнали Лайму Вайкуле на видео и приняли ее за Пугачеву
Рэпер отказался надевать в самолете защитную маску и выругался на членов экипажа
Российские банки потеряли интерес к золоту
В ЮАР запретили продажу алкоголя из-за коронавируса
Полицейские протащили беременную россиянку по снегу за отсутствие маски
Назван первый живой «организм» на Земле
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве продлили до 17 января каникулы для школ и колледжей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мэр Москвы Серей Собянин продлил каникулы для школьников до 11 класса и студентов колледжей до 17 января. Об этом он написал на своем сайте во вторник, 29 декабря.

Также на каникулы уйдут учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. До окончания каникул занятий не будет ни в очном, ни в дистанционном формате. «Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — напомнил градоначальник.

Негосударственным учреждениям рекомендуется тоже отпустить учащихся на каникулы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить