В Москве продлили до 17 января каникулы для школ и колледжей

Мэр Москвы Серей Собянин продлил каникулы для школьников до 11 класса и студентов колледжей до 17 января. Об этом он написал на своем сайте во вторник, 29 декабря.

Также на каникулы уйдут учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. До окончания каникул занятий не будет ни в очном, ни в дистанционном формате. «Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — напомнил градоначальник.

Негосударственным учреждениям рекомендуется тоже отпустить учащихся на каникулы.