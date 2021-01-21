Россия
 
Последние новости
Рядовой Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев
Пассажир зашел на борт российского самолета и внезапно умер
В Москве продлили режим удаленной работы до улучшения ситуации с коронавирусом
Овечкина и еще троих россиян отстранили от матчей НХЛ за посиделки в гостинице
Участника реалити-шоу арестовали по обвинению в половом извращении
Арендаторов жилья в Москве уличили в любви к переменам
Кошелек не бывавшей в Турции британки спустя год нашелся в турецком городе
В Германии умер повторно заразившийся коронавирусом пациент
Собянин объявил о возвращении к очному обучению студентов колледжей
Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы отличия между тремя российскими вакцинами от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Вакцина «Спутник V» считается универсальной и защищает от новых штаммов коронавируса. «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых и людей, склонных к аллергиям, имеющим проблемы со здоровьем и иммунитетом. «КовиВак» неприхотлива, ее легче хранить и транспортировать. Эти отличия «Известиям» назвали опрошенные специалисты.

Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пенсионеров, но не для детей и подростков. «Спутником V» нельзя вакцинировать граждан с диабетом, болезнями дыхательной системы, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. «ЭпиВакКорона» не рекомендована при иммунодефиците, эпилепсии, инсульте, заболеваниях центральной нервной системы и системы кроветворения. Противопоказания для третьей вакцины пока не опубликованы.

Издание отмечает, что наличие трех разных российских вакцин поможет ускорить вакцинацию населения. Кроме того, есть предположение, что для ревакцинации лучше использовать не тот препарат, которым делали первую прививку. Полное представлении о действии каждой вакцины ученые будут иметь примерно через год.

Векторная вакцина «Спутник V» создана в Центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» — в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «КовиВак» из нейтрализованного SARS-Cov-2 произведена в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Первые две уже применяются.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины
В Минздраве назвали срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу