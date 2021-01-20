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В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

После прививки вакциной «Спутник V» у сотрудников Центра имени Гамалеи сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу, который сохраняется уже девять месяцев. Об этом заявил замдиректора центра, руководитель группы по созданию препарата Денис Логунов, передает ТАСС.

«Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании (...) еще не поступили», — сказал он.

Логунов отметил, что уровень IgG антител у вакцинированных выше, чем у переболевших. Он объяснил, что такая разница связана с тем, что при инфекции в лимфоузлах слабо формируются герминальные центры, также антитела плохо появляются в постинфекционный период. «Поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», — заключил ученый.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России может появиться уже к лету. Чтобы достигнуть этого, прививку должны получить примерно 60 процентов населения, это около 68,6 миллиона человек.

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