В Якутии разрешили привившимся людям старше 65 лет выйти из самоизоляции

В Якутии разрешили выйти из режима самоизоляции жителям региона старше 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом написала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.

О снятии ограничений для получивших вторую дозу вакцины пожилых жителей региона сообщил глава Якутии Айсен Николаев. «На сегодняшний день первую дозу уже получили свыше трех тысяч жителей республики, вторую — уже свыше 800. К нам поступила большая партия — 27 тысяч доз», — заявил он.