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Москалькова заявила о нужности ковид-паспортов

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Ковидные паспорта — нужное условие борьбы с пандемией, но есть вопрос c соблюдением прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что
власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа о вакцинации. Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении ковид-паспортов.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России ковид-паспортов. По его словам, в результате появится массив данных, который позволит улучшить работу системы здравоохранения.

В начале января президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче привитым гражданам особых сертификатов и их международном признании.

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