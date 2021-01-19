В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России ковидных паспортов. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 19 января.
По его словам, отраженная в специальном документе информация необходима для врачей и санэпидслужбы, а также для принятия управленческих и организационных решений. «В этом не просто нет никаких сомнений, — это 100-процентно так», — отметил парламентарий.
По его словам, в результате работы такой системы появляется массив данных для оперативного анализа и улучшения работы системы здравоохранения. В частности, профильные службы смогут анализировать бюджеты и строить прогнозы, утончил он.
Доступ к персональной информации граждан должен быть по строгим контролем, подчеркнул Морозов.
В начале января о целесообразности введения ковидных паспортов заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его мнению, выдавать их необходимо не только вакцинированным россиянам, но и тем, кто вылечился от коронавируса.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании.