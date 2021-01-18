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В Госдуме отреагировали на ввод ковид-паспортов в Башкирии

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

В Государственной Думе отреагировали на ввод ковид-паспортов в Башкирии. По словам представителя парламентской фракции «Справедливой России» Федота Тумусова, появление каких-либо документов о прохождении вакцинации от коронавируса все еще находится «на уровне идеи», сообщает в понедельник, 18 января, телеканал «360».

«Для того, чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения — что дает, а что нет, где применяется и так далее. Такого документа нет», — заявил парламентарий.

По его мнению, подобного рода документы, по сути, представляют собой справку, и непонятно, что с ней делать.

Парламентарий также рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией, при этом продолжает носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 18 января сообщалось, что власти Башкирии первыми в стране ввели ковид-паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к коронавирусу. Оформить такой паспорт можно через портал госуслуг, выдача начнется в феврале. Документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться вакцинированным и переболевшим COVID-19.

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