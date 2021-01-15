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На бейджи для привитых от COVID-19 поместят QR-код с голограммой

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук описал бейджи, которые будут выдавать вакцинированным от COVID-19. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Ющук, на них поместят QR-код с информацией о прививке, который будет защищен голограммой. «Это будет определенный бренд, формат, наклейка в виде голограммы, печать поликлиники, где проводилась вакцинация», — отметил он. На бейдже будут указаны только имя и фамилия человека, дата выдачи и QR-код с информацией о вакцинировании.

Власти намерены максимально упростить процедуру получения бейджа, подчеркнул Ющук. Выдавать его будут после второй прививки. При этом тем, кто переболел коронавирусом, знак выдавать не будут. Чиновник объяснил это тем, что естественный иммунитет не является стойким в отличие от иммунитета после прививки.

О том, что сделавшим прививку от COVID-19 жителям Сахалина, будут выдавать специальные бейджи, которые позволят им не носить медицинские маски, ранее рассказал губернатор региона Владимир Лимаренко. Массовая вакцинация стартует там с субботы, 16 января.

Вакцинация от коронавируса в России продолжается с 5 декабря 2020 года. Те, кто сделал прививку, получают так называемые «ковид-паспорта» — эти сертификаты можно оформить и дистанционно через портал госуслуг. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.

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