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В российском регионе начнут выдавать бейджи сделавшим прививку от COVID-19

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сделавшим прививку от COVID-19 жителям Сахалина, будут выдавать специальные бейджи, которые позволят им не носить медицинские маски. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, массовая вакцинация стартует в регионе с субботы, 16 января. На Сахалин поступит более 9 тысяч доз вакцины. «Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — отметил глава региона.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса по всей стране. Она стартует в понедельник, 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кабмину предстоит будет серьезно нарастить прививочную кампанию.

Вакцинация от коронавируса в России продолжается с 5 декабря 2020 года. Те, кто сделал прививку, получают так называемые «ковид-паспорта» — эти сертификаты можно оформить и дистанционно через портал госуслуг. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.

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