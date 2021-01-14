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Онищенко оценил введение бейджей для сделавших прививку от коронавируса

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Факт вакцинации от коронавируса не должен отменять ношение средств индивидуальной защиты. Так введение бейджа для тех, кто сделал прививку на Сахалине, оценил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, маски в общественных местах необходимы, потому что есть люди без иммунной памяти и титр антител в необходимом количестве все равно не выработается.

«Можно придумать хоть бейдж, хоть что-то еще. Но мировая эпидемиологическая практика знает только один документ, который понятен всем, — сертификат о проведении вакцинации», — сказал Онищенко. Он объяснил, что в паспорте указано, какая вакцина была введена человеку.

Кроме того, только сертификат дает возможность уехать в некоторые страны, напомнил Онищенко.

Ранее 14 января губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко сообщил, что жителям Сахалина, которые сделали прививку от коронавируса, будут выдавать специальные бейджи, позволяющие не носить маску в общественных местах. Массовая вакцинация в регионе стартует в субботу, 16 января.

18 января в России начнется массовая вакцинация от коронавируса, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Такое заявление она сделала после соответствующего поручения президента страны Владимира Путина.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.

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