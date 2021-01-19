Кремль оценил идею введения ковид-паспортов в России

Официальной позиции по введению ковид-паспортов пока нет, но разные варианты прорабатываются. Так идею введения соответствующих документов в России оценил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 января.

При этом он уточнил, что власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа о вакцинации против коронавируса.

По его словам, идея ковид-паспортов обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что не владеет информацией о позиции регионов по данному вопросу. «Но тема циркулирует, ее прорабатывают», — заключил он.

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России ковидных паспортов. По его словам, это будет полезно для медиков и работников санэпидслужбы. В результате появится массив данных, который позволит улучшить работу системы здравоохранения, полагает парламентарий.

В начале января президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании.