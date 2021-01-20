Минздрав оценил возможность введения ковид-паспортов в России

Вопрос о введении ковид-паспортов в России может быть решен на региональном уровне, а не на федеральном. Так возможность внедрения удостоверения оценил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр указал, что на сегодняшний день в России получение сертификата доступно на сайте Госуслуг, однако это лишь информирование пациента о прохождении вакцинации.

В начале 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что инициатива позволит улучшить работу системы здравоохранения за счет появления массива данных.

Как указала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, ковид-паспорта необходимы в борьбе с пандемией, но нужно учесть соблюдение прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья. Она уточнила, что правительство работает над удостоверением, которое будет выдаваться россиянам после прививки, позволяющим выезжать за рубеж.