Россия
 
Последние новости
Кадыров объявил о разгроме бандподполья в Чечне
Россия резко сократила вложения в госдолг США
Песков ответил на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Якутии разрешили привившимся людям старше 65 лет выйти из самоизоляции
В Минздраве назвали срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу
Раскрыты сроки появления PlayStation 5 в России
Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия
Российская стюардесса перечислила неожиданные недостатки своей работы
Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав оценил возможность введения ковид-паспортов в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вопрос о введении ковид-паспортов в России может быть решен на региональном уровне, а не на федеральном. Так возможность внедрения удостоверения оценил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр указал, что на сегодняшний день в России получение сертификата доступно на сайте Госуслуг, однако это лишь информирование пациента о прохождении вакцинации.

В начале 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что инициатива позволит улучшить работу системы здравоохранения за счет появления массива данных.

Как указала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, ковид-паспорта необходимы в борьбе с пандемией, но нужно учесть соблюдение прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья. Она уточнила, что правительство работает над удостоверением, которое будет выдаваться россиянам после прививки, позволяющим выезжать за рубеж.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Почти 60 процентов россиян выступили против введения ковид-паспортов
Москалькова заявила о нужности ковид-паспортов
Кремль оценил идею введения ковид-паспортов в России