Россия
 
Последние новости
Горбачев высказался о необходимости продления ракетного договора
Власти ДНР захотели провести повторный референдум о статусе Донбасса
Раскрыты подробности инаугурации Байдена
ВМФ России спишет атомный «Хилтон»
Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за его командой
Больше половины российских регионов столкнулись с нехваткой денег
Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»
Юрист прокомментировала идею введения ковидных паспортов в России
50-летняя женщина выйдет замуж за похожего на ее сына 22-летнего парня из Tinder
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа доля противников введения ковид-паспортов в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Почти 60 процентов россиян выступили против введения «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob.

Подобную инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12 процентов респондентов. С ответом затруднились 29 процентов опрошенных.

Сторонников «ковидных паспортов» больше среди тех, кто уже привился от коронавируса. Противники идеи отмечают, что решение выдавать «ковид-паспорт» можно назвать дискриминационным, поскольку информация о наличии антител в организм человека относится к врачебной тайне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов»