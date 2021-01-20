Названа доля противников введения ковид-паспортов в России

Почти 60 процентов россиян выступили против введения «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob.

Подобную инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12 процентов респондентов. С ответом затруднились 29 процентов опрошенных.

Сторонников «ковидных паспортов» больше среди тех, кто уже привился от коронавируса. Противники идеи отмечают, что решение выдавать «ковид-паспорт» можно назвать дискриминационным, поскольку информация о наличии антител в организм человека относится к врачебной тайне.