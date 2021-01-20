Юрист прокомментировала идею введения ковидных паспортов в России

Россиян не могут привлечь к ответственности за нежелание оформлять ковидный паспорт в случае распространения этой практики в стране, считает адвокат, учредитель ООО «Факультет медицинского права» Полина Габай. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм здесь, на мой взгляд, неприменима, поскольку никаких неблагоприятных последствий для санитарного благополучия не наступит. Задумка антиковидного паспорта состоит в предоставлении привилегий для его обладателя, и неоформление документа только лишит гражданина этих преимуществ», — прокомментировала идею она.

Она отметила, что согласно положениям законодательства об иммунопрофилактике инфекционных болезней, сведения о профилактических прививках подлежат регистрации в медицинских документах и сертификатах профилактических прививок.

«Однако ситуации, в которых до пандемии могли понадобиться документальные подтверждения наличия прививки, довольно немногочисленны: например, при зачислении в образовательные организации или при выезде в определенные государства, — сказала юрист. — По сути антиковидный паспорт — это уникальная история».

Она подчеркнула, что согласно опубликованной в СМИ информации, обладателями антиковидного паспорта будут не только граждане, которые сделали прививку от COVID-19, но и те, кто имеет антитела к коронавирусу.

«Как можно заметить, наличие антител к COVID-19 в качестве основания получения антиковидного паспорта уже не вписывается в рамки иммунопрофилактического законодательства, в котором речь идет только о вакцинации», — сказала Габай.

Ранее власти Башкирии заявили, что в феврале начнут выдавать ковидные паспорта жителям региона, в организме которых сформировались антитела к коронавирусу. Подобное удостоверение будет давать некоторые преференции его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию. В тот же день глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов высказался о необходимости введения ковидных паспортов по всей стране. В Кремле заявили, что официальной позиции по введению ковид-паспортов там пока нет, но разные варианты прорабатываются.