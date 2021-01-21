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Инфекционист описала риски между первым и вторым уколами «Спутника V»

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Между первым и вторым уколами вакцины от коронавируса «Спутник V» существуют риски не только заболеть COVID-19, но и перенести инфекцию тяжелее. Об этом рассказала врач-инфекционист клинической больницы имени Боткина Мария Белопольская в интервью изданию «Доктор Питер».

«После вакцинации иммунная система все-таки ослаблена, она "работает" на вакцину, соответственно, резервов на борьбу с реальной болезнью у нее остается мало. В принципе в первое время после прививки заболеть легче, чем в обычном состоянии — не важно, коронавирусом или другой инфекцией», — заявила врач. При этом она отметила, что описанные ею риски имеют теоретический характер, тогда как на практике подобных случаев не было.

Если пациент заболеет после первого укола, то второй компонент вакцины ему вводить уже не будут, добавила Белопольская. «Если через 3-4 месяца он проверит антитела и их окажется немного, тогда через полгода можно заново вакцинироваться», — сказала она.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. По словам президента Владимира Путина, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

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