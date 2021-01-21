Попова заявила об удачном моменте для прививки от коронавируса

Самый удачный момент для прививки от коронавируса наступил, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова отметила, что эпидемиологический процесс в России сейчас идет на спад. «Чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно», — сказала глава службы.

Она также уточнила, что для достижения необходимого эффекта должно быть привито около 60 процентов взрослого населения.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. По словам президента Владимира Путина, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».