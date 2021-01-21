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Попова заявила об удачном моменте для прививки от коронавируса

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Самый удачный момент для прививки от коронавируса наступил, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова отметила, что эпидемиологический процесс в России сейчас идет на спад. «Чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно», — сказала глава службы.

Она также уточнила, что для достижения необходимого эффекта должно быть привито около 60 процентов взрослого населения.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. По словам президента Владимира Путина, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

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