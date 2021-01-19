В Роспотребнадзоре заявили о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»

Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» составляет 100 процентов. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС. Такие данные появились после первых двух фаз клинических испытаний.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — пояснили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор», второй после «Спутника V», начнется с февраля 2021 года.

«ЭпиВакКорона» разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она является пептидной, то есть не несет в себе биологического агента и состоит из пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.