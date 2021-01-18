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Голикова назвала сроки начала масштабного производства второй российской вакцины

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор», второй после «Спутника V», начнется с февраля 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что «ЭпиВакКорона» уже начала поступать в гражданский оборот. «Вакцина "Спутник V" имеет уже масштабное применение», — отметила вице-премьер.

«ЭпиВакКорона» была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она является пептидной, то есть не несет в себе биологического агента и состоит из пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса с 18 января.

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