Голикова назвала дату регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, произведенной центром имени Чумакова, ожидается 18 февраля. Такую дату назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Голикова уточнила, что вакцина будет вводиться дважды с интервалом в 14 дней. Препарат будет храниться при температуре плюс 2 — плюс 8 градусов.

Ранее сообщалось, что вакцина центра имени Чумакова появится в гражданском обороте в марте. Такие сроки назвал заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов. На сегодняшний день в России зарегистрировано два препарата от коронавируса: «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».