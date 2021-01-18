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Голикова назвала дату регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, произведенной центром имени Чумакова, ожидается 18 февраля. Такую дату назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Голикова уточнила, что вакцина будет вводиться дважды с интервалом в 14 дней. Препарат будет храниться при температуре плюс 2 — плюс 8 градусов.

Ранее сообщалось, что вакцина центра имени Чумакова появится в гражданском обороте в марте. Такие сроки назвал заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов. На сегодняшний день в России зарегистрировано два препарата от коронавируса: «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

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