Создатели третьей российской вакцины от коронавируса начали процесс регистрации

Центр имени Чумакова, разрабатывающий третью российскую вакцину от коронавируса, направил все необходимые документы для ее регистрации в Минздрав. О начальном этапе процесса заявил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что регистрация третьей российской вакцины от коронавируса ожидается 18 февраля. Вакцина будет вводиться дважды с интервалом в 14 дней. Препарат будет храниться при температуре плюс 2-8 градусов. Предположительно, препарат появится в гражданском обороте в марте этого года.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков. Вакцина центра Чумакова разработана на основе погибшего коронавируса. Содержащийся в нем белок будет вызывать иммунный ответ.