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Названы сроки ввода в оборот третьей российской вакцины от коронавируса

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Третья вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром имени Чумакова, появится в гражданском обороте в марте этого года. О сроках в воскресенье, 17 января, заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, передает ТАСС.

В декабре стало известно, что данный препарат предложили назвать «Чувак» — составным от слов «Чумаков» и «вакцина». При это считается, что скорее всего, она получит название «КовиВак».

Ранее свои препараты зарегистрировали центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи («Спутник V») и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона»).

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