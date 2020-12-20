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Регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса решили перенести

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса, разрабатываемой Федеральным научным центром имени Чумакова, решили перенести на февраль 2021 года. Об этом в воскресенье, 20 декабря, рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

По его словам, для подачи во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявления на регистрацию надо соответствовать определенным международным требованиям. Прежде всего, отметил он, количеству испытуемых. По этой причине важно закончить клинические испытания. Например, второй этап закончится в январе, а третий начнется только в марте.

Также необходимо подготовить отдельный производственный цех для вакцины «Мы с самого начала стремимся к тому, чтобы наш стандарт производства полностью соответствовал мировым стандартам», — заключил Ишмухаметов.

Первоначально регистрацию вакцины планировали совершить в середине декабря нынешнего года.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что третью российскую вакцину от коронавируса предложили назвать «Чувак» — составным от слов «Чумаков» и «вакцина». Однако, скорее всего, она получит название «КовиВак».

Центр имени Чумакова должен представить третью по счету российскую вакцину. Ранее свои препараты зарегистрировали центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи («Спутник V») и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона»).

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