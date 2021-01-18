В «Векторе» оценили распространенность российского штамма коронавируса

Выявленные 18 мутаций коронавируса у россиянки с лимфомой, которые пресса назвала российским штаммом, были единичным случаем. Этот вариант вируса не получил распространения и был зарегистрирован только у этой пациентки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Данный вариант вируса у других людей не выявлялся. Поэтому называть его российским вариантом по аналогии с британским — абсолютно некорректно», — сказали в учреждении.

В «Векторе» отметили, что даже если этот или другой похожий вариант коронавируса распространится по России, это не повлияет на эффективность разработанной центром вакцины «ЭпиВакКорона». «Описанные мутации локализованы в районах, не затрагивающих эпитопы, выбранные для включения в состав вакцины», — добавили там.

Ранее российские ученые описали случай 47-летней женщины, которая была заражена коронавирусом в течение полугода из-за сниженного иммунитета, и в ее организме развились 18 новых мутаций.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в России было обнаружено около 1500 вариаций коронавируса. Ни одна из этих мутаций не влияет на тяжесть заболевания.