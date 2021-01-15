Роспотребнадзор разъяснил данные о 1500 мутациях коронавируса в России

Выявленные на территории России мутации коронавируса не влияют на значимые изменения течения болезни, большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством замен.

Так в пресс-службе Роспотребнадзора разъяснили заявление главы ведомства Анны Поповой о том, что в России обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса.

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно проведенным исследованиям, коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций: «Большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29 900 нуклеотидов».