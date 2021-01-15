В России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в пятницу, 15 января.

Тему мутаций COVID-19 она назвала очень важной и подчеркнула, что в Роспотребнадзоре за ней следят.

Также Попова отметила, что назвать дату окончания пандемии пока нельзя, хотя понимание эпидемиологического процесса уже есть.

Ранее Попова сообщила, что в конце 2020 года в стране выявили один случай заражений британским штаммом. Первым носителем оказался живущий в Лондоне россиянин, который узнал о том, что заражен новым штаммом, из СМИ.