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В России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в пятницу, 15 января.

Тему мутаций COVID-19 она назвала очень важной и подчеркнула, что в Роспотребнадзоре за ней следят.

Также Попова отметила, что назвать дату окончания пандемии пока нельзя, хотя понимание эпидемиологического процесса уже есть.

Ранее Попова сообщила, что в конце 2020 года в стране выявили один случай заражений британским штаммом. Первым носителем оказался живущий в Лондоне россиянин, который узнал о том, что заражен новым штаммом, из СМИ.

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