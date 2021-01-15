Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность наступления новой волны коронавируса весной. Его слова передает РИА Новости.

По мнению специалиста, волны коронавируса в следующем сезоне не будет. «Уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть», — пояснил он. Кроме того, затормозить распространение вируса поможет солнечный свет, так как ультрафиолет воздействует на него еще хуже, чем мороз.

Помимо этого, иммунолог пояснил, почему новой волны заражений боятся в Китае. «У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — отметил врач.