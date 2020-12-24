Ученый назвал источник второй волны коронавируса в России

Источником второй волны коронавируса стала инфекция, которая давно распространилась по России. Об этом РИА Новости рассказал заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать», — пояснил ученый.

По его словам, в марте, когда началась первая волна пандемии COVID-19, ситуация была другой, поскольку большинство случаев заражения были завозными. «Сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — добавил он.

Ранее Базыкин напомнил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19. В связи с этим единственный способ остановить мутации вируса — вакцинация граждан. При этом препараты против инфекции, вероятнее всего, будут эффективны, несмотря на изменчивость патогена.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. За последние сутки в стране выявили 27 250 новых случаев инфицирования. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.