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Ученый назвал источник второй волны коронавируса в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Источником второй волны коронавируса стала инфекция, которая давно распространилась по России. Об этом РИА Новости рассказал заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать», — пояснил ученый.

По его словам, в марте, когда началась первая волна пандемии COVID-19, ситуация была другой, поскольку большинство случаев заражения были завозными. «Сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — добавил он.

Ранее Базыкин напомнил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19. В связи с этим единственный способ остановить мутации вируса — вакцинация граждан. При этом препараты против инфекции, вероятнее всего, будут эффективны, несмотря на изменчивость патогена.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. За последние сутки в стране выявили 27 250 новых случаев инфицирования. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.

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