Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи

Проживающие с больным COVID-19 не обязательно должны заразиться, но необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности. Эти способы в разговоре с радио Sputnik назвал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он указал, что заболевшему нужно находиться в отдельной комнате, питаться из отдельной посуды, мыть руки и носить маску. Выходить в остальную часть квартиры человек может, когда «все остальные разбежались по углам». Общие места в доме должны постоянно дезинфицироваться.

«Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — сказал врач.

Даже если в итоге произошло инфицирование, это не обязательно приведет к болезни, все зависит от реакции иммунитета, уточнил Болибок. В большинстве случаев после заражения срабатывает иммунная система, и не возникает совершенно никаких симптомов. Различные проявления COVID-19 появляются, если защитные функции организма работают недостаточно хорошо. На иммунитет могут влиять такие факторы, как алкоголь, стресс, переохлаждение, отравление. «Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50», — ответил иммунолог.

Ранее заведующая отделением для детей с коронавирусом в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Светлана Баннова говорила, что во время второй волны эпидемии дети стали дольше оставаться заразными — в среднем они выделяют вирус по три-четыре недели.