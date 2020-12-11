Академик назвал сроки заразности при легкой и средней формах COVID-19

Больной COVID-19 при легкой форме может оставаться заразным около 10 дней, при средней — вдвое больше. Такие сроки назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в интервью «Ленте.ру».

«При легкой форме заразительный период — 10 плюс-минус два дня, при среднетяжелой — 20 плюс-минус два дня. И заразительный период начинается с конца инкубационного, то есть за день-два до появления симптомов. У взрослых описаны выделения и через 48, и через 90 дней, но это единичные случаи», — сказал Горелов. Он подчеркнул, что средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.

Ранее заведующая отделением для детей с коронавирусом в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Светлана Баннова заявила, что во время второй волны эпидемии дети стали дольше оставаться заразными — в среднем они выделяют вирус по три-четыре недели.