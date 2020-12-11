Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле

Заразиться COVID-19 при разговоре сложнее в сравнении с кашлем или чиханием, однако этот риск возрастает при длительном контакте, рассказал в интервью «Ленте.ру» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Чтобы взрослый человек заболел, необходимо около тысячи вирусных частиц. При разговоре или дыхании обычно выделяется не более двухсот, поэтому нужен кашель или чихание, — сказал он. — Ключевые моменты при заражении — время и плотность контакта. Если контакт с инфицированным человеком происходит в закрытом помещении более 15 минут, то риск возрастает — не важно, ребенок это или взрослый».

Он отметил, что дети как правило переносят инфекцию легко, в связи с чем «и вируса выделяют меньше».

Ранее заведующая отделением для детей с коронавирусом в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Светлана Баннова заявила, что во время второй волны эпидемии дети стали дольше оставаться заразными — в среднем они выделяют вирус по три-четыре недели.