Россия
 
Последние новости
Диетолог предупредил о вреде белого хлеба
У снежного барса впервые выявили коронавирус
Объяснена странная реакция на ВИЧ у получивших австралийскую вакцину от COVID-19
Россия расширила санкции против Украины
Российская пенсионерка решила отсудить завещанную государству квартиру
Французская школьница пригрозила «снять шкуру» с учительницы и была задержана
Российский сексолог Лев Щеглов умер после заражения коронавирусом
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом 
Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Заразиться COVID-19 при разговоре сложнее в сравнении с кашлем или чиханием, однако этот риск возрастает при длительном контакте, рассказал в интервью «Ленте.ру» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Чтобы взрослый человек заболел, необходимо около тысячи вирусных частиц. При разговоре или дыхании обычно выделяется не более двухсот, поэтому нужен кашель или чихание, — сказал он. — Ключевые моменты при заражении — время и плотность контакта. Если контакт с инфицированным человеком происходит в закрытом помещении более 15 минут, то риск возрастает — не важно, ребенок это или взрослый».

Он отметил, что дети как правило переносят инфекцию легко, в связи с чем «и вируса выделяют меньше».

Ранее заведующая отделением для детей с коронавирусом в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Светлана Баннова заявила, что во время второй волны эпидемии дети стали дольше оставаться заразными — в среднем они выделяют вирус по три-четыре недели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Академик назвал сроки заразности при легкой и средней формах COVID-19
Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи
Российские дети с коронавирусом стали заразнее