Власти Петербурга заявили о возможности трех волн коронавируса после праздников

Власти Санкт-Петербурга предупредили о возможности возникновения трех волн коронавирусной инфекции после новогодних праздников. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, его цитирует «Фонтанка».

По его словам, во время праздников число госпитализаций в регионе снизилось на 30 процентов, что сам чиновник связал с нахождением людей дома. Несмотря на это, он признал, что успокаиваться рано.

«Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно (...). Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — добавил вице-губернатор. Елин призвал жителей города оставаться дома, соблюдать антикоронавирусные ограничения, меньше гулять и по возможности не обниматься.

Петербург находится на втором месте после Москвы по числу зараженных коронавирусом и по числу смертельных исходов. В городе более 3,7 тысячи инфицированных. За последние сутки 80 жителей города погибли от осложнений.

Власти города были вынуждены существенно ограничить работу ресторанов и баров, в том числе в Новый год и во время каникул. Также временно закрылись аквапарки и океанариумы, ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.