В Петербурге заметили сотни плывущих по реке багетов

В Санкт-Петербурге заметили сотни плывущих по реке Карповке багетов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Комитет по природопользованию направил дежурных специалистов на место инцидента. На данный момент акватория реки в районе Иоанновского монастыря на Петроградской стороне очищена.

Вероятно, таким образом местный магазин избавился от просроченных хлебобулочных изделий. Городские власти ищут виновного, изучая записи с камер наблюдения.

В ноябре в российской республике Адыгея вороны поймали в реке Белая пугающую рыбу. «Птицы скакали вокруг, но подойти боялись», — сообщила девушка, снявшая рыбу на камеру телефона. На снимке изображено склизкое серо-черное существо, покрытое пупырышками. Плавники напомнили нашедшей его россиянке клешни. Позднее биолог идентифицировал находку как сома-прилипалу или анциструса. Так как этот вид в природе водится лишь в Южной Америке, ученый предположил, что некий аквариумист выбросил заморскую рыбу в реку.