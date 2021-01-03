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В Петербурге заметили сотни плывущих по реке багетов

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Фото: сообщество «Петроградская диаспора» в Facebook

В Санкт-Петербурге заметили сотни плывущих по реке Карповке багетов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Комитет по природопользованию направил дежурных специалистов на место инцидента. На данный момент акватория реки в районе Иоанновского монастыря на Петроградской стороне очищена.

Вероятно, таким образом местный магазин избавился от просроченных хлебобулочных изделий. Городские власти ищут виновного, изучая записи с камер наблюдения.

В ноябре в российской республике Адыгея вороны поймали в реке Белая пугающую рыбу. «Птицы скакали вокруг, но подойти боялись», — сообщила девушка, снявшая рыбу на камеру телефона. На снимке изображено склизкое серо-черное существо, покрытое пупырышками. Плавники напомнили нашедшей его россиянке клешни. Позднее биолог идентифицировал находку как сома-прилипалу или анциструса. Так как этот вид в природе водится лишь в Южной Америке, ученый предположил, что некий аквариумист выбросил заморскую рыбу в реку.

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