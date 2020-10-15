В Петербурге из реки выловили пакеты с человеческими останками

В Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками. Об этом в четверг, 15 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что это останки 33-летнего рабочего одного из заводов. Мужчина погиб в результате ссоры со своим 33-летним коллегой, который нанес ему удар ножом в шею. После случившегося, желая скрыть улики, он разрезал тело с помощью ножовки и расфасовал его по капроновым пакетам, которые позже утопил в акватории рядом с заводом.

13 октября сообщалось, что подозреваемый в убийстве был задержан. После исчезновения мужчины в полицию обратилась его жена. Через несколько дней останки были найдены в реке Екатерингофке.