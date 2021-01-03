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В России за сутки умерли 504 пациента с коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 504 пациента с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего летальных случаев было зафиксировано в Санкт-Петербурге (80), Москве (77) и Ростовской области (25). Всего с начала пандемии в России умерли 58 506 человек с диагностированным коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, больше всего инфицированных обнаружили в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738) и Московской области (1539), меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Республике Алтай (6) и Ненецком автономном округе (1). При этом за сутки 19 847 человек выздоровели, 504 человека скончались.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах.

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