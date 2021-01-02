Россия
 
Последние новости
На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
В России выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом
Сын Собчак посмотрел «Голубой огонек» и удивился новому слову
Иран повысил боеготовность в Персидском заливе
Диетолог объяснил отечность россиян в Новый год
WhatsApp установил исторический рекорд
Третьяк дал совет российской хоккейной молодежке перед матчем с Германией
В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Трамп объявил о начале протестов в США
Новости партнеров
Прослушать новость

В России за сутки умерли 447 пациентов с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 447 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 58 002 зараженных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Зарегистрирован 26 301 новый случай инфицирования за день, поправились 18 897 человек. С начала пандемии суммарно заразились 3,212 миллиона жителей России, почти 2,6 миллиона вылечились.

Больше всего заражений за сутки зафиксировано в Москве (5452), Санкт-Петербурге (3742), Подмосковье (1564). Новые инфицированные не выявлены лишь в Чукотском автономном округе.

Антирекорд по суточной смертности в России произошел 24 декабря. Тогда скончались 635 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом
Собянин раскрыл число вакцинированных от коронавируса москвичей
Доктор Мясников раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее