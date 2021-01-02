В России за сутки умерли 447 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 447 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 58 002 зараженных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Зарегистрирован 26 301 новый случай инфицирования за день, поправились 18 897 человек. С начала пандемии суммарно заразились 3,212 миллиона жителей России, почти 2,6 миллиона вылечились.

Больше всего заражений за сутки зафиксировано в Москве (5452), Санкт-Петербурге (3742), Подмосковье (1564). Новые инфицированные не выявлены лишь в Чукотском автономном округе.

Антирекорд по суточной смертности в России произошел 24 декабря. Тогда скончались 635 человек.