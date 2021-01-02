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Число заражений коронавирусом в России упало до нового минимума

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Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции зафиксировал, что число новых случаев заражения коронавирусом в России упало до очередного минимума с 9 декабря 2020 года. Так, за минувшие сутки в стране выявили 26 301 заболевшего. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным специалистов, этот показатель меньше того, который был установлен 1 января 2020 года. Тогда в России зафиксировали 27 039 случаев заражения.

Что касается распространения инфекции по регионам, то больше всего случаев выявлено в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). После них в рейтинге располагаются Нижегородская (499), Свердловская (409), Ростовская (394), Воронежская области (391) и Карелия (361).

Ранее минимум новых случаев заражения коронавирусом выявили 26 июня 2020 года, сравнив показатель с данными конца апреля 2020-го. Летом их число составило 6,8 тысячи. Тогда вице-премьер России Татьяна Голикова назвала показатель «приятными цифрами».

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