Доктор Мясников нашел пользу для России в пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников нашел способ повернуть в пользу России связанные с борьбой с пандемией коронавируса обстоятельства. Об этом он написал в пятницу, 1 января, в своем Telegram-канале.

Доктор обратил внимание, что в сложившейся ситуации можно увидеть преимущества. Он призвал «готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать активно вакцинацию, но при этом перестать слепо следовать западной модели поведения».

«Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержания экономики», — отметил Мясников.

По его словам, изолированность России от мира из-за пандемии — шанс выстроить туризм внутри страны, а также развивать транспортную систему. Кроме того, врач допустил, что нефть и газ «выгоднее пустить на внутреннее применение». Он подчеркнул необходимость снизить «информационное разжигание пандемии» и начать успокаивать людей, поскольку вакцина снизит риски.

В России за минувшие сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 3 186 336 случаев заражения. За весь период излечились 2 580 138 человек, еще 57 555 пациентов скончались.