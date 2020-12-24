В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

В России за сутки умерли 635 зараженных коронавирусом. Это новый суточный антирекорд. За все время пандемии в стране скончались 53 096 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Прежний рекорд по смертности был 11 декабря, тогда умерли 613 больных с COVID-19.

По данным на 24 декабря, за день выявлено 29 935 новых заражений. Больше всего положительных тестов за день получено в Москве (8203), Петербурге (3756), Подмосковье (1538). Меньше всего — на Чукотке (7) и в Ненецком округе (3).

С начала пандемии вирус в стране обнаружили 2 963 688 раз. 2 370 857 человек поправились, в том числе 26 890 за последние 24 часа.