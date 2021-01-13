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Вирусолог оценил опасность российского штамма коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если в России появился свой штамм коронавируса, то его опасность и заразность еще предстоит изучить. Такую оценку в разговоре с «Москвой 24» дал вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, мутации коронавируса происходят постоянно и возникают случайно. У британского и уханьского вариантов вируса идентичные аппараты репликации и одинаковое количество ошибок, поэтому российский штамм тоже вряд ли будет мутабельным, хотя небольшая вероятность всегда существует.

«Но самое главное не в том, что появился мутант, вариант или штамм, а в том, не приобрел ли он каких-то свойств, которые будут опасны для других. В данном случае, по-моему, не показано, что российский более заразный», — сказал ученый.

Аграновский отметил, что в случае с российским вариантом необходимо смотреть на результаты исследований и на их основе выяснять, является ли штамм патогенным и заразным, вызывает ли более тяжелое течение болезни. «Пока что я бы не считал, что происходит что-то необыкновенное и что новый российский штамм — это прямо ужас-ужас. Нет таких данных», — добавил он.

Ранее российские ученые описали случай с 47-летней пациенткой, в организме которой развились 18 новых мутаций коронавируса. Она выделяла вирус в течение полугода из-за сниженного иммунитета после химиотерапии. В СМИ произошедшее расценили как появление российского варианта инфекции.

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